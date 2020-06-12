Зеленскому прописали график из-за заражения супруги

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

украинцы прибывают из Уханя на facebook-фото Зеленского

График работы президента Украины изменится. Это связано с заражением супруги украинского лидера.

После заражения супруги Владимир Зеленский должен погрузиться в самоизоляцию. В связи с ответственностью и спецификой должности, от работы отстранить президента Украины не могут. Поэтому врачи всего лишь вносят в режим первого лица официального Киева коррективы.

«Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко: «Нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы».

Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме. Первую леди Украины уже изолировали. Дети и сам Зеленский сделали тесты. Они показали отрицательный результат.