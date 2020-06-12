Кого мог заразить Зеленский

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12 июня 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Супруга Зеленского заразилась коронавирусом. Теперь уже сам президент Украины представляет угрозу. Он близко контактировал со своей женой и мог стать носителем COVID-19. Встреч и поездок у Владимира Зеленского было много.

Сам президент Украины и дети уже сдали тесты на коронавирус. Сообщается, что результат отрицательный. Коронавирусом заражена только супруга украинского лидера.

Как отмечают медики, тесты не дают 100-процентную гарантию. Заразиться коронавирусом можно легко. Такой тесный контакт, какой у Зеленского с супругой, дает основания для опасений, что он мог стать разносчиком инфекции.

За последние две недели президент Украины совершил несколько поездок по стране. Их было три. Он проводил различные встречи.

Из открытых источников известно, что 1 июня Зеленский провел несколько встреч. Он съездил в село Святопетровское, где увиделся с воспитанниками реабилитационного центра «Отчий дом». Кроме того, он встретился с главой представительства ЮНИСЕФ.

Спустя пару дней президент Украины поехал в Хмельницкую область. Там он встретился с предпринимателями, дорожниками, а кроме того, съездил в общежитие местного университета, медлабораторию.

10 июня Владимир Зеленские отбыл на Черниговщину. Там он побывал на строительных объектах, съездил на швейную фабрику «ТК-Стиль».