Представители Украины могли заразить президента Франции

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13 июня 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

globallookpress.com/ Jonathan Rebboah via www.imago-i

Президент Франции Эммануэль Макрон находится под угрозой заражения. Коронавирус выявлен у побывавших в Париже с официальным визитом представителей официального Киева.

О том, что Макрон мог заразиться коронавирусом, заговорили после визита украинской делегации. Накануне в Париж летали министр Алексей Резников и советник украинского президента Руслан Демченко. У них у обоих был выявлен COVID-19.

Официальной информации пока не распространялось. Украинские СМИ о вспышке коронавируса в администрации Зеленского написали со слов источника в окружении президента Украины.

Накануне появились сообщения о заражении супруги украинского лидера. По официальным заявлениям, тесты самого Зеленского показали отрицательный результат. Однако с учетом той легкости, с какой можно заразиться, есть предположения, что эта информация недостоверна. Либо тесты были неточными.

Так или иначе, но Зеленский перешел на особый режим работы. Он ограничил физические контакты с людьми.