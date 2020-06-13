В офисе Зеленского вспышка коронавируса

В администрации президента Украины зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили украинские СМИ.
Официальных заявлений пока не было. Украинские журналисты сообщили информацию от собственных источников из окружения Зеленского.
В числе заразившихся министр Алексей Резников. Кроме того, COVID-19 выявлен у советника президента Украины Руслана Демченко.
Накануне стало известно о том, что коронавирус был выявлен у супруги президента Украины. Тесты Зеленского показали отрицательный результат. По рекомендации эпидемиологов украинский лидер перешел на новый режим работы.