В офисе Зеленского вспышка коронавируса

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13 июня 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

В администрации президента Украины зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили украинские СМИ.

Официальных заявлений пока не было. Украинские журналисты сообщили информацию от собственных источников из окружения Зеленского.

В числе заразившихся министр Алексей Резников. Кроме того, COVID-19 выявлен у советника президента Украины Руслана Демченко.

Накануне стало известно о том, что коронавирус был выявлен у супруги президента Украины. Тесты Зеленского показали отрицательный результат. По рекомендации эпидемиологов украинский лидер перешел на новый режим работы.