Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В офисе Зеленского вспышка коронавируса

, 18:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В офисе Зеленского вспышка коронавируса
Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

В администрации президента Украины зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили украинские СМИ.

Официальных заявлений пока не было. Украинские журналисты сообщили информацию от собственных источников из окружения Зеленского.

В числе заразившихся министр Алексей Резников. Кроме того, COVID-19 выявлен у советника президента Украины Руслана Демченко.

Накануне стало известно о том, что коронавирус был выявлен у супруги президента Украины. Тесты Зеленского показали отрицательный результат. По рекомендации эпидемиологов украинский лидер перешел на новый режим работы.

Экономика

Названы причины возможного краха доллара в 2021 году

Названы причины возможного краха доллара в 2021 году

Старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч заявил, что доллар в скором времени может потерпеть крах. Своим мнением он поделился в материале для Bloomberg Today.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью