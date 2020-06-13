Не только жена Зеленского: в Киеве новая вспышка эпидемии коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июня 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении последней недели в Киеве. COVID-19 не обошел стороной даже семью президента Владимира Зеленского.

В пятницу на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение:

«Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста COVID-19. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Олена Зеленская сейчас на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети тоже прошли тестирование, результаты у них отрицательные».

Примечательно, что ранее президент в разговоре с корреспондентом одного из украинских СМИ признался, что «сам хотел пройти этот этап, чтобы людям было легче».

«… Я предложил нашим: давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», - поделился своей идеей Зеленский.

Сообщается, что ближайшее окружение президента, эту идею не одобрило.

Тем временем на протяжении всей недели в столице Украины фиксировался резкий рост заболеваемости и высокий процент госпитализаций. Ранее планировалось, что очередной этап смягчения карантина включит в себя открытие ресторанов, бассейнов, восстановление работы индустрии развлечений и даже возобновление внутреннего туризма.

«5 июня, в день запуска внутреннего авиасообщения, граждане вели себя сознательно и не толпились на первых «пляжных» рейсах в Одессу. Но как пойдет дальше, предсказать невозможно», - отметил министр инфраструктуры Вячеслав Криклий.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко тем временем рассказал, что на празднике Троицы в церквях собралось более 200 тысяч верующих. При этом, по его мнению, это массовое событие не вызвало нарушений карантинных мер.

10 июня Минздрав не разрешил Киеву и еще шести регионам продолжать движение по пути снятия ограничений. О зафиксированном антирекорде сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов:

«Даже в самые тяжелые дни, в апреле, у нас не было 689 человек, заболевших по стране в один день! Мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавируса. В течение недели я прошу всех придерживаться правил безопасности и рекомендаций! Но посмотрите на улицы, посмотрите вокруг нас… Мы все вышли из карантина, мы решили, что угрозы уже нет!»

Украинские медики сообщили и о суточном антирекорде по летальным случаям. По их данным, скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.