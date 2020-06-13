Журналист Леонтьев назвал осуждающих Ефремова из-за пьяного ДТП «уродами»

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13 июня 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

М. Леонтьев, фото: globallookpress.com

Михаил Леонтьев, журналист, телеведущий, пресс-секретарь нефтяной компании выразил мнение по поводу пьяного ДТП, которое устроил актер, его тезка Михаил Ефремов и о гибели водителя-курьера из Рязани Сергея Захарова.

По словам Леонтьева, «ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова, Царствие ему Небесное». «Ужасно, что Мишка сделал», - оценил журналист пьяное ДТП Ефремова. Леонтьев назвал осуждающих Ефремова из-за пьяного ДТП «уродами». Журналист подчеркнул, что оправдывать никого не намерен, но Ефремов, как он считает, вообще не соображал, что делает.

«Но какой он убийца? Мишка убийца?» - эмоционально рассуждал Леонтьев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Мишка — гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар», — заявил Леонтьев.

Реакцию в обществе на инцидент с участием знаменитости он назвал «языческая вакханалия».

«Сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возопим, и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова Сергея плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Прекратите это! Вы что делаете, уроды?» - возмущался журналист в эфире

«Шут, клоун — это душа нации. Чистый, добрый человек. Ну давайте, значит, сапогом», — сказал Михаил Леонтьев.

Рената Литвинова считает, что Ефремова начали травить. Иван Охлбыстин переживает за то, что случилось с его лучшим другом.

Гоша Куценко считает, что Ефремов может искупить вину.