Дочь Ефремова объяснила свое отношение к произошедшей с отцом ситуации

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12 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Ефремов с дочерью, Instagram

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария посетила квартиру отца, где он находится на домашнем аресте. Известно, что артист должен провести там два месяца, до 9 августа.

Ефремова привезли обратно в квартиру после пятичасового допроса полицейскими по делу о сбыте запрещенных веществ и по делу о ДТП в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб человек. Позже журналисты телеканала Москва 24 застали дочь Заслуженного артиста РФ, поднимающейся по лестнице. Они уточнили у Анны-Марии ее отношение ко всей ситуации, на что та ответила, что «Никак к этому не относится». На вопрос, будут ли они связываться с родственниками погибшего, девушка предложила подробную информацию прочитать в социальных сетях.

Кроме того, виновника аварии навестила Рената Литвинова, но быстро покинула помещение.