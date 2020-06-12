Литвинова раскрыла детали визита в дом арестованного за смертельное ДТП Ефремова

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12 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Актриса и режиссер Рената Литвинова, Ekaterina Tsvetkova / globallookpress.com

Рената Литвинова раскрыла подробности своего визита в квартиру артиста Михаила Ефремова, отправленного под домашний арест за ДТП со смертельным исходом. По данному вопросу актриса и режиссер высказалась в разговоре с представителями СМИ.

По словам Литвиновой, ставшей собеседницей «Московского комсомольца», она привезла «повидаться к папе» его дочь Анну-Марию. Артистка приходится ей крестной матерью.

Литвинова также поведала, что во время посещения квартиры Ефремова «поддержала» его жену Софью. Самого актера в этот день актриса не видела.

Ранее сообщалось, что артистка Мария Миронова рассказала, какое наказание за смертельное ДТП получил бы Михаил Ефремов в Соединенных Штатах.