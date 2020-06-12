Мария Миронова сообщила, сколько лет колонии получил бы Ефремов за смертельное ДТП в США

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12 июня 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мария Миронова, Gennadii Sergeev/Russian Look

Актриса Мария Миронова высказалась о смертельном ДТП в центре Москвы с участием своего коллеги Михаила Ефремова. Знаменитость сообщила, на какой срок артист отправили бы в колонию власти США.

Миронова уточнила, что если бы Ефремов совершил подобное на территории Соединенных Штатов, ему бы грозило минимум 10 лет заключения. При отягчающих обстоятельствах ему могли бы добавить еще 15 лет.

Актриса заметила, что виновник смертельного ДТП должен выплатить в США штраф в размере 10 тысяч долларов, его также пожизненно лишают водительских прав. После выхода из колонии человек должен посещать исправительные работы и пройти специальный курс у психотерапевта.

Мария Миронова выразила глубокие соболезнования семье погибшего в аварии мужчины, а также родным Михаила Ефремова, прежде всего, его детям.

Напомним, в понедельник актер стал виновником ДТП в центре столицы. На следующий день после случившегося водитель машины, в которую врезался джип Ефремова, скончался в больнице. Михаил в момент аварии находился в состоянии опьянения.