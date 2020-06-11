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Рената Литвинова заходила сегодня к Ефремовым, но быстро ушла

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова заходила сегодня к Ефремовым, но быстро ушла
Рената Литвинова, фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Рената Литвинова является крестной старшей дочери Ефремова Анны Марии. У них давняя дружба с актером. Сегодня Литвинова приехала навестить семью Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов в это время был на втором допросе, который длился около пяти часов. Побыла Литвинова в квартире недолго и ушла буквально через несколько минут, сообщает телеграм-канала MashЕфремов,  вернувшись домой, заявил журналистам, что у него "подписка о неразглашении", поэтому никаких комментариев он давать не будет.

Рената Литвинова выступила в поддержку своего коллеги Михаила Ефремова, она считает, что его травят, "добивают упавшего".

фото: кадр из видео

НС

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