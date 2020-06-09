Дочь Ефремова выразила готовность помочь семье погибшего водителя

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9 июня 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Анна-Мария Ефремова. Фото: соцсети

Дочь попавшего в ДТП актера Михаила Ефремова Анна-Мария высказалась по поводу аварии. Девушка выразила готовность помочь семье погибшего 67-летнего Сергея Захарова. Что касается отца, то, по ее словам, он должен нести ответственность «как скажет закон».

Девушка в соцсети призналась, что не приехала на место ДТП, поскольку Ефремов «не маленький, сам разберется». Она раскритиковала актера за то, что тот сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто позволил ему это сделать. Анна-Мария также заявила, что если отца все-таки посадят, то она готова «носить передачки».

Ранее стало известно, что водитель машины, с которой столкнулся внедорожник Ефремова, погиб от полученных травм.