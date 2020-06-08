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В Москве выявлено более 2 тысяч случаев коронавируса

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выявлено более 2 тысяч случаев коронавируса
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых новой коронавирусной инфекцией в Москве достигло 197 018 человек. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня.

За минувшие сутки в столице выявлен 2001 случай COVID-19. При этом выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 1633 пациента, а умер – 51.

Отмечается, что в Московской области зарегистрирован 751 заболевший, в Санкт-Петербурге – 326, в Нижегородской области- 305, в Свердловской области – 249 и в Воронежской области – 228.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось почти на 9 тысяч человек.

Кроме того,  известно о двух этапах снятия ограничений в Москве с 10 по 15 июня.

БА

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