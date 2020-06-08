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В России за последние сутки COVID-19 обнаружили почти у 9 тысяч человек

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

В России за последние сутки COVID-19 обнаружили почти у 9 тысяч человек
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В России за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось без малого на 9 тысяч человек. При этом отмечается, что суточный прирост сократился и достиг отметки в 1,9%.

За 24 часа в стране диагностировали 8 985 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за всё время составило 476 658 человек. В Москве число больных COVID увеличилось на 2001 человека.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений», - заявили в оперштабе.

АБ

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