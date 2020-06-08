Педиатр рассказала, когда детям можно делать прививки от коронавируса, если ребенок переболел COVID-19

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8 июня 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Педиатр Эльмира Каширина объяснила, сколько времени нужно выждать перед прививкой от коронавирусной инфекции, если ребенок переболел COVID-19.

Врач отметила, что в большинстве случаев дети переносят коронавирус в легкой форме, а потому нет необходимости устанавливать временные ограничения между выздоровлением и прививкой.

«Так как у детей, в основном, эта инфекция протекает в лёгкой форме, то на нее распространяются все те же правила, которые мы соблюдаем при ОРВИ. После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки», - считает Каширина.