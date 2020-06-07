Стало известно о двух этапах снятия ограничений в Москве с 10 по 15 июня

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7 июня 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: человек в маске, Михаил Фролов/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией снятия ограничений в связи с коронавирусной пандемией в Москве, сообщили, что его планируется провести в два этапа - с 10 по 15 июня.

«Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации …Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», - уточнил собеседник.

Он добавил, что отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе выхода из ограничений.

Ранее уже говорилось, что в Москве планируют отменить пропускную систему с 14 июня. Однако в Мосгордуме данную информацию подтвердить не смогли.