Источник: в Москве могут в ближайшие дни принять решение об отмене цифровых пропусков

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7 июня 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

в метро, фото из соцсети

Власти Москвы в скором времени могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.



Возможно, пропуска отменят через неделю, с 14 июня, передает РБК со ссылкой на свои источники в мэрии. По словам близкого к московскому правительству источника, об отмене пропускного режима может быть объявлено в понедельник, 8 июня.

Официально информация об отмене пропусков не подтверждена.

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы объяснил, почему, по его мнению, в Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно».

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции, введенной в связи с COVID-19.