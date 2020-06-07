Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Источник: в Москве могут в ближайшие дни принять решение об отмене цифровых пропусков

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: в Москве могут в ближайшие дни принять решение об отмене цифровых пропусков
в метро, фото из соцсети

Власти Москвы в скором времени могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.


Возможно, пропуска отменят через неделю, с 14 июня, передает РБК со ссылкой на свои источники в мэрии. По словам близкого к московскому правительству источника, об отмене пропускного режима может быть объявлено в понедельник, 8 июня. 

Официально информация об отмене пропусков не подтверждена.

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы объяснил, почему, по его мнению, в Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно».

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции, введенной в связи с COVID-19.  

ИЧ

В мире

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью