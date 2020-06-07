Онищенко объяснил, почему «в Москве надо идти на снятие ограничений» по коронавирусу «более решительно»

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7 июня 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Большой театр, фото: pixabay.com

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы объяснил, почему, по его мнению, Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно».

6 июня, в День русского языка Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры. Глава государства искренне поблагодарил "всех, кто в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал всё, чтобы культурная жизнь России не прерывалась". Путин отметил, что для работников культуры это был сложный период.

Онищенко отметил, что в Москве есть условия для снятия ограничей и столице "надо более решительно выходить из этих мер". "Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений", — сказал н в интервью НСН.

По его мнению, "нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры". "Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России", — убежден Онищенко.

Во время онлайн-встречи с деятелями культуры президент РФ заявлял о стремлении выйти из режима ограничений "как можно быстрее". Путин поручил Роспотребнадзору подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы артисты не потеряли квалификацию. Он призвал при подготовке рекомендаций обойтись без "забюрокраченности".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сказал, что в связи с положительной динамикиой по коронавирусу на следующей неделе можно будет принять "радикальные решения" по смягчению ограничений в столице. "Масочный режим" в столице может сохраниться все лето.