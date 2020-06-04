Собянин считает, что маски в Москве необходимо будет носить все лето

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

маска, фото: pexels.com

Сергей Собянин считает, что необходимость носить маски в Москве может продлиться все лето, и маски потребуются даже осенью. Мэр Москвы объяснил, что маски придется использовать до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.

Над созданием вакцины от смертельно опасной инфекции работают во всем мире, в том числе российские ученые. Вакцина может появиться в октябре или даже позднее.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины», — сказал Сергей Собянин. Мэр Москвы рассказал, что вакцина от COVID-19, по разным оценкам, появится в перод от октября до февраля 2021 года.

Собянин надеется, что в октябре Москва получит первые большие партии вакцины.

Маски в Москве обязательны при поездках в общественном транспорте, в магазинах, во время прогулок на улице.

За сутки число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 8 831. Более 85% новых выявленных зараженных COVID-19 в Москве люди моложе 65 лет.