Оперштаб: в России за сутки выявили 8831 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pexels.com

По данным на утро 4 июня, за последние сутки число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 8 831. Более 85% новых выявленных зараженных COVID-19 в Москве люди моложе 65 лет. В Москве зарегистрировано 1998 новых инфицированных.

Всего в России за период пандемии выявлено 441 108 случаев заражения. В оперштабе сообщили, что новые зараженные выявлены в 85 регионах страны. В Московской области - 767 новых случаев, в Санкт Петербурге - 375, в Нижегородской области - 319, в Свердловской области - 298.

Выздоровели 8666 пациентов. 169 человека за последние сутки умерли.

За весь период распространения новой инфекции скончались 5 384 человека, у которых был подтвержден вирус.

Поправились и выписаны за все время 204 623 пациента.