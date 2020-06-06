Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизляции, введенной в связи с COVID-19

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6 июня 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мэр Москвы Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции, введенной в связи с COVID-19. По словам Собянина, очевидно, что в столице положительная динамика коронавирусной инфекции сохраняется. Как отметил мэр Москвы, меньше стало пневмонии, выявленных больных CIVID-19, меньше смертей стало.

"Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал Сергей Собянин в эфире "Россия 1".

Мэр Москвы объяснил, что принимать решения по отмене ограничений можно только через семь дней после предыдущих послаблений. За этот период оценивается эпидемиологическая ситуация. Собянин напомнил, что предыдущие послабления были введены 1 июня, соответственно, понедельник, 8 июня, будут сделаны очередные выводы, можно ли будет снять еще какие-либо ограничения.

Ранее Собянин сказал, что масочный режим в Москве может сохраниться до осени и даже дольше.