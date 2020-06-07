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Депутат Мосгордумы прокомментировал информацию о возможной отмене пропусков с 14 июня

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Мосгордумы прокомментировал информацию о возможной отмене пропусков с 14 июня
московское метро, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в воскресенье, 7 июня, прокомментировал информацию о возможной отмене цифровых пропусков с 14 июня.

По словам Щитова, правила введения, использования и отмены цифровых пропусков в Москве определяет не Московская городская дума, поэтому он не может сказать ничего определенного о публикациях в СМИ.

Напомним, ранее источники сообщили, что уже с 14 июня пропускной режим на территории столицы может быть отменен. Объявлено об этом может быть уже в понедельник, 8 июня.

ЕТ

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