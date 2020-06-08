В России за сутки скончались 112 человек с коронавирусом нового типа

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8 июня 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

За минувшие сутки в России скончались 112 человек с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным сотрудников оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 51 человек скончался в Москве, 15 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Московской области.

С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации умерли 5 971 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 8 985.