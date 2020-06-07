В Сочи предупредили о жаре до 40 градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сочи, pixabay.com

В Сочи ожидается повышение температуры до 40 градусов тепла. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе городской администрации.

«В ближайшие часы в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет +37 °С. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности», - предупредили в ведомстве.

Ранее в Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. При этом в пресс-службе Главного управления МЧС России по столичному региону предупредили о кратковременном дожде с грозой и сильным ветром.

АН перечислили пляжи, которые открылись в Сочи.