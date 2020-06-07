Экстренное предупреждение: в ближайшие часы в Московский регион придет гроза и сильный ветер

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7 июня 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В воскресенье, 7 июня, в Москве и области ожидается гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 мск в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», - уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили водителям, что при грозе видимость на дорогах резко ухудшается, а это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, они призывают не оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее в Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.