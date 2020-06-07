Синоптик сообщил о потеплении в Москве на следующей неделе

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7 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

девочка в фонтане, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в воскресенье, 7 июня, рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. В столицу придет потепление.

Цыганков заявил, что москвичи наконец дождались лета. Практически вся грядущая неделя будет теплой, температура воздуха ожидается выше нормы на 4-5 градусов. Сегодня и завтра, однако, в городе могут быть переменная облачность и небольшие дожди.

Ночные температуры ожидаются от плюс 15 до плюс 17 в начале недели, а к концу – до плюс 20. Завтра столбики термометров в Москве будут показывать днем от плюс 24 до плюс 29 градусов, а в последующие дни – до плюс 30.