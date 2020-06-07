Врачи рассказали, какой образ жизни желательно вести в жаркую погоду

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7 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врачи рассказали, какой образ жизни желательно вести в жаркое время. Ранее стало известно, что на следующей неделе в столичном регионе температура воздуха будет подниматься до плюс 29 градусов.

Диетолог Марина Аплетаева призвала граждан в жару отказаться от жирной пищи, алкогольных и сладких напитков. Так как в такой период метаболизм снижается, необходимо есть больше овощей, поскольку они содержат влагу и витамин C. Кроме того, не следует забывать о воде – пить следует часто, чтобы не возникло обезвоживания. Рекомендуется не употреблять больше двух чашек кофе в день.

Врач, специалист по бегу Алексей Лютых уточнил, что в жаркое время не стоит давать организму интенсивные кардионагрузки. Для пробежки лучше выбирать утренние часы, когда на улице прохладно.

Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов в свою очередь призвал два или три раза в день проветривать жилое помещение и при необходимости несколько раз в сутки принимать душ.