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В Москве сегодня ожидается до +26 градусов

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

В Москве сегодня ожидается до +26 градусов
фонтан на ВДНХ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В воскресенье, 7 июня, в Москве и Московской области в дневное время ожидается до плюс 26 градусов. Соответствующую информацию предоставили ранее сотрудники Гидрометцентра России.

Синоптики уточнили, что сегодня днем столбики термометров будут показывать в столичном регионе от плюс 24 до плюс 26 градусов, а вечером – от плюс 15 до плюс 17.

Кроме того, по словам метеорологов, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.

ЕТ

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