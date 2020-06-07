В Москве сегодня ожидается до +26 градусов

В воскресенье, 7 июня, в Москве и Московской области в дневное время ожидается до плюс 26 градусов. Соответствующую информацию предоставили ранее сотрудники Гидрометцентра России.
Синоптики уточнили, что сегодня днем столбики термометров будут показывать в столичном регионе от плюс 24 до плюс 26 градусов, а вечером – от плюс 15 до плюс 17.
Кроме того, по словам метеорологов, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.