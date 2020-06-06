Гидрометцентр рассказал, какое лето ожидает россиян

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6 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.ru

лето в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Это лето принесет с собой переменчивую погоду на всей территории России. Сухие и жаркие дни будут сменять дождливые и холодные, увеличится количество гроз, но урожаю это не повредит.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что частая смена погоды связана с перемещением воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. По его словам, такие явления происходят по всему миру из-за смены климата. «За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза», — отметил он, связывая их с летним периодом, когда больше влажных масс перемещается от земли к атмосфере.

При этом постоянные смены погоды не повредят урожаю, ведь дожди влияют на его рост положительно. Ученые ожидают высоких показателей по сбору пищевых культур. Их расчеты указывают на то, что урожай в этом году будет не хуже, а, скорее всего, лучше среднего показателя за последние пять лет.