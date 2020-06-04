Почему летом может измениться распространение COVID-19

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4 июня 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Многие специалисты строят гипотезы, изменится ли распространение коронавируса в жаркую погоду. Эпидемиолог Вадим Покровский считает, что в первую очередь на COVID-19 повлияет не температура, а реакция людей на нее.

«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция. Не столько температура убивает вирус, а то, что люди меньше общаются между собой», - уверен Покровский. Он подчеркнул, что осенью и зимой для распространения коронавируса более благоприятные условия, передает Радио Sputnik.