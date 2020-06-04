Биолог предположил, успеют ли выпустить вакцину от COVID-19 до зимы

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4 июня 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Власти Москвы заявили, что жителям города придется носить маски, пока не появится вакцина от коронавируса. Молекулярный биолог Станислав Полозов рассказал, когда, по его мнению, может начаться массовая вакцинация жителей столицы от COVID-19.

Специалист отметил, что предсказать срок появления вакцины невозможно, поскольку препарат должен быть не только действенным, но и безопасным. По его словам, не стоит надеяться, что лекарство появится осенью или зимой. «Сейчас в мире около 250 лабораторий, которые делают или уже сделали вакцину от коронавируса, но другое дело – насколько эта вакцина будет эффективной и безопасной... И не факт, что те вакцины, которые были созданы в спешке, первыми будут работать», - передает его слова Радио Sputnik.