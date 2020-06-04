Попова заявила о создании нескольких вакцин от коронавируса для разных групп населения

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4 июня 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

По словам Поповой, будет целый спектр вакцин и препаратов. При этом глава ведомства считает, что озвучивать сроки их появления еще рано. "Озвученные сроки - это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато", - отметила Попова.

По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сейчас в России разрабатывают 47 вакцин от нового коронавируса на 14 платформах. Голикова отметила, что из федерального бюджета на разработку тест-системы и вакцины для госучреждений выделено 3,1 млрд рублей.