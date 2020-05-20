Голикова сообщила, что четыре российских препарата для лечения от COVID проходят госрегистрацию

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20 мая 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая на заседании Совета Федерации РФ рассказала, что в нашей стране четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 проходят государственную регистрацию.

По данным Голиковой, являющейся и главой штаба по борьбе с коронавирусом, клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, в том числе российских производителей, и на госрегистрации находится еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения инфекции.

Вице-премьер сообщила и от тестировании на коронавирус. По словам Голиковой, "на середину мая в госреестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах, которые осуществляют диагностику на COVID-19. Тестирование сейчас обеспечивается в 650 лабораториях, государственных и частных.

Голикова отметила, что из федерального бюджета на разработку тест-системы и вакцины для госучреждений выделено 3,1 млрд рублей.

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