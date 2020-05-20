Голикова назвала регионы, которые готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса

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20 мая 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Татьяна Голикова, сайт Госдумы РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала прирост новых зараженных коронавирусом в России. По ее словам, часть регионов уже может начинать выходить из ограничений по пандемии.

“Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны”, - пояснила она.

Голикова отметила, что в 13 регионах статистика хуже, чем в среднем по стране.

“Среднероссийский сегодня составляет 210,2 на 100 тысяч населения … самые высокие показатели по распространению на 100 тысяч населения - это Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ”, - уточнила она.

При этом вице-премьер добавила, что показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95% - ниже, чем по миру в целом.

Ранее Валентина Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.