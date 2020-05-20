Матвиенко оценила текущую ситуацию с коронавирусом в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Известно, что за минувшие сутки в стране выявлено 8 764 случая заражения.
"Сегодня мы можем сказать, что те меры, которые были приняты, позволили сдержать, не допустить скачка заболевания, подготовить здравоохранение, развертывание дополнительных коек, аппаратов ИВЛ”, - пояснила она.
Матвиенко отметила, что все это позволило оказать медицинскую помощь каждому человеку, который в ней нуждался.
Ранее заболевший COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии здоровья.