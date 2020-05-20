Песков ответил на вопрос о своем лечении от COVID-19

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20 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как проходит его лечение от новой коронавирусной инфекции. 12 мая стало известно, что его вместе с супругой фигуристкой Татьяной Навкой госпитализировали в больницу.

“Нет еще не выписали. Лечусь”, - высказал он.

Ранее Дмитрий Песков признался, что первые симптомы у него появились после того, как он отправился на самоизоляцию после контакта с одним из зараженных коллег. Однако, спустя три дня, он решили сделать компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию.

Позже о пребывании в больнице рассказала его жена Татьяна Навка.