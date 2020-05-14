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Госпитализированная Навка рассказала о пребывании в больнице

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Госпитализированная Навка рассказала о пребывании в больнице
Татьяна Навка. Фото: соцсети

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, рассказала о строгих правилах в клинике и показала «график изменения положения тела пациента».

Навка признается, что у нее и мужа коронавирус проходит в относительно легкой форме. Несмотря на это, супруги решили отправиться в больницу, чтобы не заражать родных.

Фигуристка в соцсети опубликовала фотографии из больницы. На одной из них запечатлен график изменения положения тела пациента, который составлен, чтобы у больных не образовывалось пролежней. Навка считает, что ей повезло, поскольку ее саму из всех симптомов беспокоит только потеря обоняния.

АБ

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