Татьяна Навка рассказала, как они с мужем себя чувствуют после заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram tatiana_navka

Сегодня стала известно, что Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков заразились коронавирусом. Фигуристка выложила в соцсети пост, где рассказала, как они себя чувствуют.

«Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных», - написала Татьяна.

Навка отметила: она уже идет на поправку, температуры нет, кашля тоже, даже не пришлость принимать антибиотики. Она добавила, что у Пескова ситуация немного посложнее, но он находится под контролем врачей.

«Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами)», -успокоила женщина.

Также она попросила всех прислушиваться к своему организму, потому что у всех симптомы могут быть индивидуальны.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков лично подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.