Татьяна Навка рассказала, как они с мужем себя чувствуют после заражения коронавирусом

Сегодня стала известно, что Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков заразились коронавирусом. Фигуристка выложила в соцсети пост, где рассказала, как они себя чувствуют.
«Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных», - написала Татьяна.
Навка отметила: она уже идет на поправку, температуры нет, кашля тоже, даже не пришлость принимать антибиотики. Она добавила, что у Пескова ситуация немного посложнее, но он находится под контролем врачей.
«Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами)», -успокоила женщина.
Также она попросила всех прислушиваться к своему организму, потому что у всех симптомы могут быть индивидуальны.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков лично подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтверждён covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи ????. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо! ???? Спасибо большое за тёплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! ???? Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) ???????? Вот, на что я ещё хочу обратить ваше внимание ⚠️ Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму????, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы! ❤️ #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам