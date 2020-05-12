Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у него диагностирован коронавирус: «Да, я заболел. Лечусь»

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12 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков лично подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, действительно ли у него выявлен коронавирус, что он на самом деле заболел.

«Да, я заболел. Лечусь», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков не уточнил, госпитализирован он или лечится дома.

Напомним, коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина. Премьер госпитализирован. Также из правительства COVID -19 заболели министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и его заместитель. Якушев уже выписан из больницы. Коронавирусом переболел губернатор Ленинградской области.