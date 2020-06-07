Какие пляжи открылись в Сочи

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7 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая Кубань

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В Сочи открылись первые пляжи. С 6 июня открыты 22 пляжа. В администрации города-курорта рассказали, что все остальные прибрежные территории будут открываться постепенно в течение недели. Основным требованием для открытия является выполнение предписаний Роспотребнадзора.

Открытые пляжи:

Лазаревский район:

- Пляж "Лазаревский 1"

- Пляж "Лазаревский 2"

- Пляж санатория "Одиссея"

- Пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс"

Центральный район:

- Пляж "Приморский"

- Пляж "Приморский-1"

- Пляж "Приморский-2"

Хостинский район:

- Пляж гранд-отеля "Жемчужина"

- Пляж "Эдем"

- Пляж санатория "Металлург"

- Пляж санатория "Золотой колос"

- Пляж санатория "Актер"

- Пляж пансионата "Зеленая роща"

- Пляж отеля "Камелия"

Адлерский район:

- Пляж "Чайка-1"

- Детский пляж "Чайка"

- Пляж "Чайка-2"

- Пляж "Жемчужина Сочи"

- Пляж "Весна" СПА"

- Пляж "Огонек-2"

- Пляж "Огонек-1"

- Пляж санатория "Южное взморье"

С 6 июня в Краснодарском крае ослабили ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Открылись некоторые пляжи, для прогулок открыты парки и набережные, стадионы, летние кафе и веранды, тренажерные залы площадью менее 300 кв.метров.