Какие пляжи открылись в Сочи

В Сочи открылись первые пляжи. С 6 июня открыты 22 пляжа. В администрации города-курорта рассказали, что все остальные прибрежные территории будут открываться постепенно в течение недели. Основным требованием для открытия является выполнение предписаний Роспотребнадзора.
Открытые пляжи:
Лазаревский район:
- Пляж "Лазаревский 1"
- Пляж "Лазаревский 2"
- Пляж санатория "Одиссея"
- Пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс"
Центральный район:
- Пляж "Приморский"
- Пляж "Приморский-1"
- Пляж "Приморский-2"
Хостинский район:
- Пляж гранд-отеля "Жемчужина"
- Пляж "Эдем"
- Пляж санатория "Металлург"
- Пляж санатория "Золотой колос"
- Пляж санатория "Актер"
- Пляж пансионата "Зеленая роща"
- Пляж отеля "Камелия"
Адлерский район:
- Пляж "Чайка-1"
- Детский пляж "Чайка"
- Пляж "Чайка-2"
- Пляж "Жемчужина Сочи"
- Пляж "Весна" СПА"
- Пляж "Огонек-2"
- Пляж "Огонек-1"
- Пляж санатория "Южное взморье"
С 6 июня в Краснодарском крае ослабили ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Открылись некоторые пляжи, для прогулок открыты парки и набережные, стадионы, летние кафе и веранды, тренажерные залы площадью менее 300 кв.метров.