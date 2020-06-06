В Норильске после аварии на ТЭЦ допустимый уровень вредных веществ в реках превышен в 200 раз

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6 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

река, фото: pexels.com

Сотрудники Росприроднадзора и экологи проверяют состояние воды в реках Далдыкан и Амбарная в Норильске после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу «Норникель».

Источник в оперативных службах сообщил, что на данный момент допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в водоемах превышена в 200 раз. Сразу после утечки нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Росприроднадзоре заявляли о превышении уровня в «десятки тысяч раз».

По данным ТАСС со ссылкой на информатора агентства, «всего было отобрано восемь проб забора воды, и в них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз». Известно, что разлившееся дизельное топливо попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Ниже по их течению пробы пока не брали.

29 мая из-за аварии на ТЭЦ из резервуара и вылилось более 21 тысячи тонн топлива. Дизельное топливо попало и в грунт, и в реки. «Гринпис» оценил ущерб от разлива топлива.

Владимир Путин объявил в регионе режим ЧС. На устранение последствий направлены спасатели сразу нескольких организаций. По факту аварии СКР возбудил четыре уголовных дела.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в четверг, 4 июня, прилетел в Норильск. Разлитые в Норильске и на Таймыре десятки тысяч тонн нефтепродуктов нанесут огромный ущерб местной экологической системе.