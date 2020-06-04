Губернатор Красноярского края Усс прилетел в Норильск, где Путин объявил ЧС федерального масштаба

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4 июня 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Усс, фото с сайта Кремля

Губернатор Красноярского края Александр Усс в четверг, 4 июня, прилетел в Норильск. Президент РФ Владимир Путин накануне объявил в Норильске, где 29 мая на территории ТЭЦ-3 розлив дизельного топлива, чрезвычайную ситуацию.

Усс осмотрит место розлива топлива из хранилища на ТЭЦ-3, проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об инциденте в Норильске стало известно из социальных сетей.

Радионова сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. По данным компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Путин на совещании с главой МЧС по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился тем, что органы власти узнали о случившемся только через два дня.

Сколько заплатит за непоправимый ущерб и необходимость вводить ЧС федерального уровня глава «Норникеля» Владимир Потанин, богатейший человек России по версии Forbes.