Потонет ли Потанин в Норильске?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Гринев ]

фото: соцсети

ЧП в Норильске с разлившимся тоннами дизельного топлива случилось 29 мая. Однако узнали о нём, в том числе и МЧС, только спустя 2 дня. Сколько заплатит за непоправимый ущерб и необходимость вводить ЧС федерального уровня глава «Норникеля» Владимир Потанин, богатейший человек России по мнению Forbes?

Можно ли было не доводить разлив 20 тыс. тонн дизельного топлива до крупнейшей экологической катастрофы страны? Вполне, если бы в Норильске всё не было бы подчинено интересам одного единственного человека – В. Потанина. Шутка ли, но власти страны узнали о случившимся ни от сотрудников ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании и даже не от МЧС. Информация просочилась в соцсети! Сложно себе представить до какой степени могли бы доскрывать сиутацию, случись ЧП 30 лет назад.

Многие отмечают, что случившееся – закономерность. Почему? В. Потанин настолько ошалел от собственного чувства превосходства, что уже давно превратил Норильск в свою вотчину и контролирует из тени все процессы в регионе. Этакий кардинал Ришалье, только с полномочиями абсолютного монарха, дёргает за ниточки все важные инфраструктурные объекты. Начиная от аэропорта и заканчивая супермаркетами. В итоге регион стал совершенно закрытым для людей «извне», а страх перед «Драконом» настолько велик, что люди лишний раз боятся упоминать «Норникель» в суе, не говоря уже о каких-либо дурных словах в его сторону. А то не дай бог барин обидится и сгноит.

Долгие годы Красноярск возглавляли ставленники Потанина. На протяжении 15 лет они всеми силами искусственно изолировали для своего патрона Норильск, тем самым создавая ему максимально комфортные условия для олигарха и «Норникеля». Александр Усс, став губернатором Красноярского края, оказался первым, кто не входил в окружение Потанина. И первое с чем он столкнулся – у губернатора вообще нет никакого контроля над Норильском и комбинатом! ЧП это прекрасно показало. Первые сутки сотрудники ТЭЦ сами старались локализовать последствия разлива топлива, однако, даже не сумев с этим справиться попросту не стали никуда об этом сообщать. Ни один контролирующий орган также не заметил никаких утечек горючего. Как это вообще возможно в современном мире, с кучей автоматических систем, которые оповещают об аварии? Кто-то просто цыкнул им, чтобы информация никуда не просочилась.

Профессионально ли это? Второе крупное ЧП за последние полгода – хороший ответ на этот вопрос. Потанин фактически и не занимается проблемами «Норникеля», не видит, чем живёт предприятие, какие у него проблемы, а главное почему нужно вкладываться в защиту экологии. Это не удивительно – для него «Норникель» это не детище, а тупо заработок и место, через которое он высасывает деньги из России и везёт их в забугорье. Человек давно живёт во Франции, в Антибах и проводит там большую часть года. Какое дело ему до проблем утопающего теперь в дизельном дерьме Норильска?! Начнут помирать люди в следствие убитой экологии – ему-то какое дело? А когда гендиректор «Норникеля» не у себя дома во Франции – он в Москве вместе с топ-менеджментом. И вдобавок системообразующее предприятие страны фактически оказывается без надзора хозяина. А когда в доме нет хозяина – штукатурка сыпется, краны ржавеют, а по углам пыль да паутина. Так быть может пора найти ему замену? И поставить руководить того, кто умеет решать проблемы самой корпорации, а не играет в напёрстки используя админресурс?

Глупо, если В. Потанин станет отрицать, что произошедшее никак не лежит в зоне его ответственности. Многие годы акционеры убеждали олигарха заняться вопросами экологии и безопасности. Все крупные компании уже давно к этому пришли. Однако «меценат года 2014» не возглавляет ни единого фонда, который бы занимался экологией. Олимпиада, строительство храмов – это пожалуйста.

Что же, теперь придётся за экологии платить. И может быть не только деньгами.