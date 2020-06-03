Путин решил объявить ЧС федерального характера в Норильске

Президент России Владимир Путин днем в среду, 3 июня, заявил, что согласен объявить в зоне ЧП с разливом топлива в Норильске чрезвычайную ситуацию.
Глава государства в рамках совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился тем, что органы власти узнали о случившемся только через два дня. Путин поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.
29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске вспыхнул пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание возникло после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. Позже Следственный комитет сообщил, что из-за разгерметизации резервуара на проезжую часть технологической дороги оказались разлились горюче-смазочные материалы, вследствие чего загорелся проезжавший по этому участку дороги автомобиль.
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Мы чего, будем узнавать о ситуации из СОЦСЕТЕЙ, у вас там все в порядке со здоровьем? — Путин о ситуации с ЧП в Норильске##путин♬ оригинальный звук - argumenti_nedeli