Путин решил объявить ЧС федерального характера в Норильске

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3 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин днем в среду, 3 июня, заявил, что согласен объявить в зоне ЧП с разливом топлива в Норильске чрезвычайную ситуацию.

Глава государства в рамках совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился тем, что органы власти узнали о случившемся только через два дня. Путин поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске вспыхнул пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание возникло после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. Позже Следственный комитет сообщил, что из-за разгерметизации резервуара на проезжую часть технологической дороги оказались разлились горюче-смазочные материалы, вследствие чего загорелся проезжавший по этому участку дороги автомобиль.

@argumenti_nedeli Мы чего, будем узнавать о ситуации из СОЦСЕТЕЙ, у вас там все в порядке со здоровьем? — Путин о ситуации с ЧП в Норильске##путин ♬ оригинальный звук - argumenti_nedeli