СКР возбудил уголовное дело по факту разлива мазута в Находке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Следственными органами СКР по Приморскому краю по факту разлива мазута в городе Находке возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

По данным следствия, в субботу, 14 марта, в результате разгерметизации емкости с топочным мазутом объемом 2500 кубических метров, эксплуатирующейся КГУП «Примтеплоэнерго», произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Соленое. В Находке введен режим ЧС, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам Кожемяко, система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас устраняют последствия. На месте ЧП работают 76 человек, задействовано 17 единиц техники.

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по предотвращению разлива мазута при эксплуатации цистерны. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем, размера ущерба, причиненного окружающей среде, а также причин обстоятельств случившегося.