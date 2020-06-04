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В Greenpeace подсчитали сумму ущерба от аварии в Норильске

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Greenpeace подсчитали сумму ущерба от аварии в Норильске
Норильск. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Serguei Fomine

В Greenpeace подсчитали ущерб от загрязнения окружающей среды в следствии разлива топлива в Норильске. Сумму озвучил проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров.

«Можно говорить о 10,2 миллиардах рублей, и это только водные объекты. Но необходимо также добавлять ущерб почве, воздуху и потери животного мира», - заявил эколог. Он объяснил, что каждая тонна топлива, попавшая в водоем, оценивается примерно в 500 тысяч рублей. «Если арктическая зона - коэффициент повышенный, рыбохозяйственная река - еще плюс», - рассказал Чупров.

Эксперт отметил, что, согласно российскому законодательству, если «Норникель» потратит на ликвидацию последствий аварии 10 миллиардов рублей, то компании не придется выплачивать компенсацию ущерба.

АБ

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