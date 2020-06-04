Почти 140 тонн топлива удалось собрать с поверхности реки в Норильске

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4 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Норильск. Фото: соцсети

В Норильске с поверхности реки Амбарная удалось собрать порядка 140 тонн дизельного топлива, которое вылилось в водоем после аварии на ТЭЦ-3, рассказали в «Норникеле».

«По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1450 кубометров загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива», - сказано в сообщении.

На месте загрязнения работают 100 сотрудников МЧС России. Также в Норильск для оценки последствий аварии прибыли Красноярского края Александр Усс и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.