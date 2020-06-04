СК возбудил дело по статье «халатность» из-за задержки информирования о ЧС в Норильске

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4 июня 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

Арестованный В. Старостин, фото с сайта СКР

СК возбудил дело по статье «халатность» из-за задержки информирования о розливе нефтепродуктов в Норильске.

Сегодня следователи Следственного комитета ходатайствовали перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина.

От дачи показаний он отказался. На данный момент известно, что суд арестовал начальника цеха ТЭЦ на два мемяца до 31 июля.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. По данным СКР, уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации

Следователи Главного следственного управления СК России продолжают устанавливать все обстоятельства розлива нефтепродуктов в Норильске в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

По версии следствия, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

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