Специалист-эколог оценил ущерб и последствия катастрофы в Норильске

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4 июня 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

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Разлитые в Норильске и на Таймыре десятки тысяч тонн нефтепродуктов нанесут огромный ущерб местной экологической системе. Главный эколог Природоохранного фонда "Верховье" Юлий Добрушин считает, что чем раньше МЧС, Росприроднадзор и другие ведомства узнали бы о разливе дизтоплива в Норильске, тем оперативнее начали бы работы по ликвидации экологического ущерба.

Как считает эксперт, возможно, последствия для живой природы удалось бы минимизировать. По предварительным оценкам, ущерб будет исчисляться миллиардами рублей. Эколог подчеркнул, что главное сейчас – оценить масштаб катастрофы. Специалист объяснил, что "в стоячих водоемах ущерб больше, а реки разносят опасные вещества течением на много километров". "Разлагаясь, элементы топлива частично оседают на дно, создавая и там губительный эффект для всего живого", - цитирует эколога ФБА "Экономика сегодня".

По свидетельству очевидцев, окрестные реки окрасились в ярко-красный цвет. Добрушин поделился, что в таких ситуациях токсичные вещества попадают в пищевой рацион местной фауны с насекомыми. По словам эколога, попадая в загрязненную воду, вещества из нефтепродуктов сразу создают на ее поверхности токсичную пленку, губительную для всех насекомых и их личинок. Насекомые и личинки - это кормовая база большинства речной и озерной фауны. Лягушка, покрытая такой пленкой, задыхается, рыба – травится, птица – накапливает большое количество вредных веществ в перьевом покрове. "В любом случае ничего хорошего для местных природных обитателей не будет", подчеркнул эколог.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что общая площадь загрязнения нефтепродуктами, разлившимися на ТЭЦ-3 в Норильске, составила 180 тысяч квадратных метров. ЧП в Норильске произошло еще 29 мая.