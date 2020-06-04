Прокуратура Красноярского края назвала уточненную площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске

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4 июня 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

спасатели, фото с сайта МЧС

Прокуратура Красноярского края сообщила, что общая площадь загрязнения нефтепродуктами, разлившимися на ТЭЦ-3 в Норильске, составила 180 тысяч квадратных метров. ЧП в Норильске произошло еще 29 мая. О розливе дизтоплива начали писать в соцсетях.

Сегодня в Норильске находится глава края Александр Усс.

Почти неделю назад на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель". Нанесен непоправимый вред окружающей среде.

По данным надзорного ведомства, по состоянию на 2 июня, площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тысяч квадратных метров.

Возбуждено три уголовных дела.

Путин на совещании с главой МЧС по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился тем, что органы власти узнали о случившемся только через два дня. Президент ввел в Норильске режим ЧС.

Сколько заплатит за непоправимый ущерб и необходимость вводить ЧС федерального уровня глава «Норникеля» Владимир Потанин, богатейший человек России по версии Forbes.

100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области направлены в город Норильск Красноярского края для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов.