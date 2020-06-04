Депутат Мосгордумы Андрей Титов: Пандемия создала новые стандарты ведения бизнеса

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4 июня 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Андрей Титов, фото соцсети

Режим строгой изоляции действовал в Москве порядка двух месяцев. Большинство промышленных предприятий продолжали работать, но некоторые производства, а также средний и малый бизнес все же были ненадолго законсервированы. О том, какие меры поддержки оказывают и сохранят в дальнейшем столичные власти, каким образом промышленность и бизнес могут вернуться к привычным ритму работы и оборотам, в интервью ТАСС рассказал депутат Мосгордумы, почетный работник промышленности Москвы Андрей Титов.

Андрей Титов отметил, что в той, или иной степени пандемия негативно сказалась на экономике в целом, отметив, что для целого ряда отраслей последствия оказались особенно заметны.

«Длительный простой не мог не сказаться на состоянии бизнеса. Есть отрасли, в которых особенно сложно. Это, конечно, ресторанный бизнес, а также сфера услуг. В промышленности пока ситуация заметно лучше. Принципиально важным было решение о возобновлении работы промышленных предприятий с 12 мая. Уже в первые дни к работе вернулось больше 90% компаний».

Вместе с тем, как считает депутат, те меры поддержки, которые были приняты властями, существенно смягчили финансовые потери бизнеса.

«В целом, конечно, пережить эпидемию коронавируса бизнесу в Москве было бы гораздо сложнее, если бы не поддержка городских властей. В помощь московскому бизнесу власти города приняли три пакета мер поддержки общим объемом 85 млрд рублей — это очень серьезные деньги, сравнимые по размеру с бюджетом некоторых городов. Целый ряд отраслей получил налоговые льготы и послабления по уплате арендных платежей. В числе отраслей, получивших поддержку, — уже упомянутые рестораны, сфера услуг, гостиницы, торговля. Получили помощь компании из сферы физической культуры и спорта, выставочной, образовательной деятельность, досуга, туризма. Почти 35 тыс. организаций воспользовались различными формами поддержки к середине мая. В этих компаниях работают более 750 тыс. человек», - сказал Андрей Титов.

Тем не менее, Андрей Титов отметил, что для промышленных предприятий кризис имеет несколько отложенный характер, и многим из них еще только предстоит столкнуться со снижением финансовых показателей.

«Мое личное мнение — сейчас начинают нести потери именно промышленные предприятия. Если торговые и малые предприятия, сфера обслуживания и спортсмены были ограничены сразу же, как столкнулись с пандемией, грубо говоря, на второй день, то промпредприятия начинают с этим сталкиваться только сейчас, ведь они довольно инертны. Как правило, один-два месяца проходят хорошо, а проблемы начинаются на четвертый-шестой месяцы после застоя. И этот кризис начался. С начала пандемии все предприниматели, особенно мелкие и средние, почувствовали напряжение, но у промышленных и производственных предприятий кризис немного отложен, как и спрос, который отложился на два месяца. Это я и по своей компании ощущаю, то, что сейчас у нас. И апрель, и май мы работали достаточно стабильно, ведь у нас были необходимые документы, чтобы работать, потому что мы обслуживали и медицинские, и пищевые организации. Кстати, в моей компании официально коронавирусом переболел я один — с 23 марта по 25 апреля. На сегодняшний день вся компания работает, ни одного больше случая подтвержденного COVID-19 у нас не было, к счастью. И мы, как промышленное предприятие, только сейчас начинаем сталкиваться с отсутствием заказов. Естественно, начинаем оптимизировать наши технологические цепочки, уменьшать потери, сокращать всевозможные накладные расходы. А вообще, если честно, готовимся к худшему. Сейчас для промышленных предприятий начинается кризис», - считает Андрей Титов.

Андрей Титов поделился соображениями относительно того как компании будут преодолевать трудные времена, стремясь выйти из кризиса с наименьшими потерями, подчеркнув, что на первый план долны выйти инновационные решения.

«Чем тяжелее кризис, тем предприниматели интенсивнее думают, придумывают правильные и нужные решения, эффективные. Люди задумываются: "А как мы будем выживать?" Когда человеку кушать нечего, умственная деятельность начинает зашкаливать. Думаю, что это основная идея, в первую очередь для инновационного бизнеса, который всегда впереди идет, он всегда придумывает что-то новое. Именно инновации смогут использовать условия кризиса после пандемии как трамплин для развития.

Компаний станет намного больше, они будут развиваться быстрее, чем сейчас. Очень много компаний будут использовать удаленную работу, потому что инновация скоро станет творчеством: чем больше творчества у инженера, тем больше появляется инноваций. Человека, который работает творчески, нельзя зажать в кабинете — там творчество пропадает. Здесь сочетание психологии и условий рождает новые мысли и новые решения. Мне кажется, что очень большой плюс пандемии именно в том, что люди стали более остро мыслить, в том числе я. Ищу пути, и у меня, по-моему, пока получается. Инновационный бизнес будет рассасываться из офисов по таким творческим мастерским.

Говоря о проблемах малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации, Андрей Титов отметил комплекные меры поддержки со стороны столичных властей

«Для малого и среднего бизнеса была развернута городская программа рефинансирования кредитов и кредитования. При рефинансировании компенсируется 6% ставки, при кредитовании — 8%. Уже выделено кредитов почти на 2,5 млрд рублей, на рассмотрении находятся заявки от 18 тыс. субъектов предпринимательства почти на 200 млрд рублей. Число новых льготных кредитов растет каждый день. На сайте mbm.mos действует сервис консультаций малому и среднему бизнесу, это проект государственного учреждения "Малый бизнес Москвы", занимающегося поддержкой малого предпринимательства в столице. С начала года предпринимателям было дано более 50 тыс. консультаций. С марта на сайте работает горячая линия по вопросам поддержки бизнеса во время пандемии, через которую уже было направлено 15 тыс. анкет и звонков», - сказал он.

Андрей Титов подчеркнул, что принятые меры стали по настоящему весомым подспорьем для предпринимателей.

«Беспроцентные кредиты — это весомая поддержка. Но я за 20 лет в промышленном производстве не взял ни одного кредита. И для меня это не поддержка лишь потому, что я просто решил жить без кредитов, — это, кстати, очень хорошая привычка. Кроме того, всему малому и среднему бизнесу без исключения снизили социальные налоги с зарплаты — и эту поддержку ощутили все предприятия.

Но у меня не хватает заказов, потому что мои коммерческие партнеры сократили объемы, и автоматически сокращаются объемы и торгового оборудования, и комплектаций всевозможных для мебели — то, что мы производим. В России есть закон, который требует от всех государственных органов и заказчиков обязательно размещать через конкурсы от 20 до 30% своих заказов малому и среднему бизнесу. Этого, к сожалению, не происходит. Есть, конечно, заказчики, но, как правило, их недостаточно. Бизнесу скорее нужна не денежная поддержка, а помощь в сохранении сотрудников. Не увольняйте людей, дайте им работу. А самая лучшая поддержка — это заказы. Как только заработает полноценно малый и средний бизнес, он обязательно обеспечит потребительский спрос для микро- и малого бизнеса, который сейчас вообще стоит на нуле», - сказал депутат.

Как сказал Андрей Титов, в Москве особая поддержка оказывается высокотехнологичным компаниям и производствам.

«Их объединяет Московский инновационный кластер, в котором уже сейчас более 2,5 тыс. участников. Это огромное количество. Как правило, в таких компаниях работают от пяти до десяти человек. И здесь есть плюс этой пандемии — будет рождаться много таких компаний, эти компании будут между собой конкурировать, быстрее будут находить новые решения. Свободная экономическая зона в Зеленограде была в федеральном подчинении на протяжении десяти лет. Когда площадку полностью переоформили на Москву, она стала называться "Технополис "Москва", 90% площадей уже заняты компаниями. Практически все желающие уже вошли в качестве резидентов. Мало того, за последний год там открылось капитальное строительство цехов. Я был на этой площадке буквально полгода назад, видел своими глазами, как вырастало множество строительных лесов: то в одном месте строят предприятие на 3–4 тыс. кв. м, то в другом, то в третьем.

Во время пандемии компаниям, находящимся в технополисе, уже оказали серьезную поддержку — в два раза была снижена ставка аренды 100 компаниям, приостановившим деятельность. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством технополиса и знаю, что к настоящему моменту практически все площадки, отведенные для проекта, заняты арендаторами и участниками. А это значит, что в скорой перспективе мы сможем говорить об увеличении предложений по работе. Это очень важно для развития Зеленограда. Полагаю, объем и адреса поддержки предприятий могут быть расширены, на что я очень надеюсь. Это позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые» - сказал Андрей Титов.

Оценивая перспективы развития бизнеса в целом, Андрей Титов подчеркнул, что произошедшие изменения во многом необратимы, и к ним необходимо адаптироваться.

«Назад возврата точно не будет. Мир уже изменился, причем значительно, и задача бизнеса — адаптироваться к новым условиям. Уже сейчас, анализируя происходящее в России и в других странах, можно выделить несколько трендов, которые определят будущее бизнеса после эпидемии коронавируса. Во-первых, ключевую роль будут играть высококвалифицированные кадры. Это — основа успеха. Лидировать в новом мире будут компании с высокотехнологичными производствами. Такие производства требуют привлечения высококвалифицированной рабочей силы. Таких кадров у нас немало. Власти Москвы и раньше уделяли большое внимание развитию высокотехнологичного бизнеса, предоставляли ему дополнительные льготы и поддержку, продолжили оказывать ее непосредственно во время пандемии и готовы продолжать ее в дальнейшем. Во-вторых, нас ожидает скачок в цифровизации. Все большее количество вопросов будет решаться онлайн.

Пандемия создала новые стандарты ведения бизнеса. Неизбежное урезание издержек — это в первую очередь повышение эффективности и конкурентоспособности, и цифровые технологии будут здесь крайне востребованы. У бизнеса, который работает в Москве, есть преимущество — цифровые сервисы в городе очень развиты, большая часть москвичей использует интернет в быту и по работе, а пандемия вынудила многих из тех, кто отказывался от использования современной техники, освоить ее. В-третьих, удаленное ведение дел стало нормой. В ближайшее время популярность дистанционной работы вырастет еще сильнее. Такой формат выгоден как бизнесу, поскольку позволяет сократить издержки, так и работникам, которым не нужно тратить время на дорогу. Можно ожидать, что в Москве эта тенденция будет особенно заметна. Вырастет спрос на организацию полноценных домашних рабочих офисов, повысится спрос на коворкинги. Кстати, для Зеленограда это особенно хорошо. Возможно, из 25% рабочего населения, которое каждый день вынуждено уезжать в Москву на работу, солидный процент сможет оставаться у себя дома», - сказал депутат.

«Думаю, бизнес будет инвестировать в безопасность и здоровье сотрудников. Причем вначале это будут вынужденные меры, проводимые по требованию властей, но в среднесрочной перспективе эти вложения окупятся. Здоровье граждан, здоровье сотрудников — это инвестиция в будущее. Будет расширяться практика сотрудничества государства и предпринимателей. Основу для такого партнерства заложат проекты в области общественного здоровья, такие как выборочные тестирования на коронавирус, которые проводятся сейчас на предприятиях в Москве. Часть расходов компенсируется государством, часть оплачивается предпринимателями», выразил мнение Андрей Титов.

«Пандемия — это начало кризиса. Будут последствия остановки производств, приостановки сферы обслуживания. Два месяца все стояли — многие потеряют работу. Сейчас люди будут искать новые пути применения для себя. Надеюсь, что многие просто пойдут в инновационный бизнес либо начнут открывать свои фирмы. Есть у меня такое предположение, потому что в 1998 году очень много таких предпринимателей появилось, в 2008 году — тоже. Надеюсь, что и сейчас люди, которые останутся без работы, но с таким трудоспособным возрастом, они руки не опустят, а будут придумывать, как себя занять, и скорее всего, большинство ниш будет в инновационном бизнесе, так как там еще не все они заняты», - заключил Андрей Титов.